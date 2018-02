Love marca e deixa CSKA perto do título Com um gol do atacante brasileiro Vágner Love, o CSKA Moscou derrotou o Rostov por 2 a 1, neste domingo, e ficou bem perto do título do Campeonato Russo. Faltando duas rodadas para o final, o atual campeão da Copa da Uefa lidera com 56 pontos, 4 a mais do que o Spartak Moscou, que está em segundo lugar.