Love marca e reservas do Palmeiras batem o Campinas

Um dia depois de dizer que está à disposição do técnico Muricy Ramalho para a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, contra o Mogi Mirim, no próximo sábado, no Palestra Itália, o atacante Vágner Love voltou a mostrar, nesta quarta-feira, que segue como uma boa opção para o confronto.

O jogador, que negocia a sua saída do clube, fez, de pênalti, o terceiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Campinas, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista, em jogo-treino realizado em Atibaia. O Palmeiras realiza a sua pré-temporada na cidade do interior paulista.

Vágner Love atuou na equipe considerada reserva que foi escalada para atuar no segundo tempo, quando saíram os três gols do duelo. Antes do atacante marcar, Wendel e Daniel Lovinho fizeram os dois primeiros da vitória.

Muricy Ramalho escalou a equipe tida como titular no momento na primeira etapa do jogo-treino com a seguinte formação: Marcos; Figueroa, Maurício Ramos, Danilo e Armero; Pierre, Márcio Araújo, Cleiton Xavier e William; Diego Souza e Robert. No segundo tempo, o treinador armou a equipe com Bruno; Wendel, Léo, Gualberto (Pedro) e Eduardo; Souza, Sandro Silva (Anselmo), Deyvid Sacconi (Nádson) e Diego Souza (Marquinhos); João Arthur (Daniel) e Vágner Love.

O retorno de Bruno ao gol e as presenças do zagueiro Gualberto, atleta recém-promovido da base do clube, e do lateral-esquerdo Eduardo, contratado junto ao Guarani, foram as novidades da equipe reserva na atividade.

O atacante Lenny, que se recupera de uma contratura muscular na coxa direita, e o volante Edmílson, que realiza um trabalho específico para melhorar a sua condição física, não participaram do jogo-treino.