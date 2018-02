Love marca, mas CSKA perde na estréia O centroavante Vágner Love fez o seu gol para o CSKA Moscou, mas o time russo foi derrotado, nesta quinta-feira, pelo Olympique de Marselha por 2 a 1, em Moscou, na estréia das duas equipes no Grupo F da segunda fase da Copa da Uefa. Antes do brasileiro marcar, o time francês já vencia por 2 a 0, com gol de Lamouchi e Niang. Pelo Grupo G, o atacante Brandão (ex-Coritiba) fez, em uma cobrança de pênalti, o gol da vitória do Shakhtar Donetsk sobre o PAOK Salônica (Grécia) por 1 a 0, na Ucrânia. Em outro jogo da mesma chave, o Stuttgart não se importou de jogar na França e venceu o Rennes por 2 a 0. A surpresa da rodada foi a derrota do Monaco, vice-campeão europeu em 2004, para o Viking por 1 a 0, na Noruega, pelo Grupo A. Outros resultados desta quinta foram: Zenit St. Petersburg (Rússia) 2 x 1 Vitória de Guimarães (Portugal), Maccabi Petah Tikva (Israel) 1 x 2 Palermo (Itália) e Halmstad (Suécia) 0 x 1 Hertha Berlim (Alemanha).