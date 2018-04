Love se vê pronto para 'estreia mais aguardada da vida'

A estreia do atacante Vágner Love pelo Flamengo se aproxima e o jogador não esconde que está ansioso. Cedido pelo CSKA Moscou para defender o time carioca no primeiro semestre de 2010, ele vai fazer seu primeiro jogo pelo time carioca contra o Bangu, sábado, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Dá um friozinho na barriga", disse Vágner Love, afirmando que viverá um dos momentos mais emocionantes da sua vida quando entrar em campo pelo Flamengo. "É um sonho vestir a camisa do meu coração. Com certeza, é a estreia mais aguardada da minha vida", completou.

Vágner Love, que espera fazer seu primeiro gol pelo Flamengo no jogo contra o Bangu, garante que ainda não pensou em nenhuma comemoração especial. "Quero estrear com pé direito, esquerdo, de cabeça. Não tenho nenhuma comemoração em mente. Mas quero estrear com gol", comentou o parceiro de ataque de Adriano contra o Bangu.