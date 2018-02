Love: tiro tranças se Parreira quiser Atordoado com o assédio dos repórteres, fotógrafos e cinegrafistas que cobrem a apresentação da seleção brasileira no Rio de Janeiro visando a Copa América, o atacante Vágner Love foi o centro das atenções nesta segunda-feira, no Aeroporto Santos Dumont, não só pela atuação no clássico contra o São Paulo, no qual marcou dois gols, mas também pela maneira descontraída com que estava trajado: roupas simples, calça de moletom e camiseta (ao contrário do tradicional terno e gravata), e exibindo as exóticas tranças verdes no cabelo. Questionado se as tranças não causariam problemas para ele no relacionamento com o técnico Carlos Alberto Parreira, o jogador que está se transferindo para o CSKA, da Rússia, foi enfático: ?Se o Parreira não gostar eu tiro na hora?, garantiu. ?Minha vontade é estar na seleção e farei o que for preciso para isso acontecer?, emendou. Parte do grupo que vai ao Peru para disputar a competição sul-americana, de 6 a 25 de julho, se apresentou no Aeroporto Santos Dumont e os demais no Aeroporto Internacional do Galeão. Os jogadores seguem na seqüência para a Granja Comary, em Teresópolis, onde permanecerão até a próxima quinta-feira, dia 1º, dia da viagem. Para a tarde desta segunda-feira está previsto um treino leve sob o comando do técnico Parreira. Chaves - Cabeça-de-chave do grupo C, o Brasil estréia na competição contra o Chile, dia 8. Depois pega a Costa Rica, dia 11, e no dia 14, enfrenta o Paraguai, pela primeira fase. Os dois primeiros de cada chave se classificam às quartas-de-final e os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos.