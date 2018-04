Löw dá descanso a Neuer, Müller e Kroos em dois próximos jogos da Alemanha

Campeões mundiais pela Alemanha no ano passado, a dupla do Bayern de Munique e o craque do Real Madrid vêm de uma sequência desgastante de jogos pelos seus clubes, que foram eliminados nas semifinais da Liga dos Campeões, assim como disputaram vários confrontos pela seleção nacional.

Entre eles, o desgaste mais evidente atinge Müller e Kroos, que são jogadores de linha e consequentemente precisaram correr mais do que Neuer no gol. "Eu sempre podia contar com Thomas e Toni no passado e eles mereceriam este descanso. Eu tomei esta decisão com um olho na próxima temporada, no final da qual teremos a Eurocopa de 2016 na França", justificou o comandante.

Para compensar as ausências das três estrelas, Löw chamou Patrick Hermann, do Borussia Mönchengladbach, Erik Durm, do Borussia Dortmund, e Karim Bellaravi, do Bayer Leverkusen, como novidades na convocação desta terça. "Estou convencido de que com a inclusão destes jogadores teremos suficiente qualidade para disputar com sucesso os jogos contra Estados Unidos e Gibraltar", destacou o treinador em entrevista coletiva.

Mais do que pelo cansaço, Neuer ficará fora destes dois próximos jogos da seleção por questões médicas, pois ele não está em condições ideais hoje de treinar e de jogar sem sentir dores, revelou o médico da Alemanha, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth.

Confira os convocados da seleção alemã:

Goleiros - Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) e Ron-Robert Zieler (Hannover).

Defensores - Jérôme Boateng (Bayern de Munique), Erik Durm (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Shkodran Mustafi (Valencia), Antonio Rüdiger (Stuttgart) e Sebastian Rudy (Hoffenheim).

Meio-campistas - Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund), Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach), Sami Khedira (Real Madrid), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Mesut Özil (Arsenal) e Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique).

Atacantes - Mario Götze (Bayern de Munique), Max Kruse (Borussia Mönchengladbach),

Lukas Podolski (Inter de Milão) e André Schürrle (Wolfsburg).