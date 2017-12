Luan brinca e já prevê marcação forte de Edílson em Cristiano Ronaldo

Ainda em clima de alegria pela conquista da Copa Libertadores, o atacante Luan já projeta um possível confronto do Grêmio contra o Real Madrid na final do Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. A competição será disputada entre esta quarta-feira e o dia 16.

"É um dos melhores times do mundo, tem o melhor jogador do mundo. Nós pensamos em poder fazer uma final com eles, pensamos em jogadas e em poder surpreender de alguma forma", admitiu o atacante, em entrevista ao canal Sportv.

Bem humorado, Luan já projeta até as primeiras entradas mais fortes do lateral-direito Edílson sobre o craque Cristiano Ronaldo. "[No começo do jogo] Edílson já 'dá a primeira' para ele se ligar", afirmou o atacante gremista, entre risos.

Grêmio e Real Madrid entrarão no Mundial como os favoritos ao título. Mas, para o confronto ser confirmado, os dois times precisam vencer seus jogos de semifinais, fase em que estrearão diretamente.

O clube gaúcho fará a estreia no dia 12 de dezembro, às 15 horas (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, contra o vencedor das quartas de final entre Pachuca, do México (campeão da Concacaf), e Wydad Casablanca, do Marrocos (África).