Luan corre no gramado, mas deve desfalcar o Grêmio pelo Gaúcho

O atacante Luan é a principal dor de cabeça do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, nas próximas rodadas do Estadual. O jogador se recupera de um edema muscular na coxa direita e ainda não tem prazo para retornar aos gramados.

+ Renato Gaúcho festeja Grêmio na zona de classificação do Gauchão

É provável que fique fora do duelo do time tricolor nesta quarta-feira, contra o São Paulo-RS, na Arena, pela 11ª rodada da competição. E também é dúvida para o Gre-Nal no domingo, no encerramento da primeira fase da competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luan já havia fica de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Juventude no final de semana pelo Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira, ele apenas correu em volta do gramado e não participou da atividade com o restante do elenco.

O volante Arthur, que está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo, não foi ao campo. Os titulares do duelo pelo Estadual fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia.

A tendência é que o técnico Renato Gaúcho mande a campo seus principais jogadores nesta quarta-feira, já que o time tricolor volta a campo pela Libertadores apenas em 4 de abril, contra o Monagas, da Venezuela, pela segunda rodada do Grupo 1.

O Grêmio, oitavo colocado do Gaúcho com 10 pontos, deve encarar o São Paulo com: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton; Hernane.