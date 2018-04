Luan diz que Atlético-MG precisa provar favoritismo em campo

Luan garantiu, inclusive, que a derrota para o Atlético Paranaense na semana passada serve como aprendizado. "Temos que focar totalmente no Vasco porque vai ser um jogo difícil. Não tem moleza no Brasileiro, não tem favorito, quem fizer melhor papel dentro de campo vai sair com a vitória. Não tem time pequeno nem time grande, e, sim, encarar como decisão todos os jogos", comentou o jogador.

O duelo com o Vasco será o primeiro do Atlético-MG no Independência neste Brasileirão, pois o time cumpriu perda de mando de campo no duelo com o Fluminense, realizado em Brasília, no Mané Garrincha. E Luan destacou que o time precisa aproveitar o fator casa para voltar a vencer na competição.

"Temos que fazer valer o mando de campo. Todos os adversários que jogam contra a gente em sua casa acabam fazendo uma grande partida, então, é diferente. Como mandante, a gente tem que se impor e, para se impor, tem que ter dedicação, entrega e vontade", afirmou Luan.