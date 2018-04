Luan e Madson treinam e Vasco pode ter volta de 7 titulares contra o Botafogo O Vasco pode ter o retorno de sete titulares para o clássico contra o Botafogo, neste domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Carioca. Na última rodada, o time vascaíno teve nada menos que nove desfalques. Entre eles, o goleiro Martín Silva, a serviço da seleção uruguaia, e Dagoberto, com lesão no tornozelo, seguem fora dos planos para o jogo.