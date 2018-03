Luan e Ramiro dão sustos no treino do Grêmio, mas são relacionados para o Gre-Nal

Acostumado a fazer mistério na escalação do Grêmio dias antes das partidas, o técnico Renato Gaúcho tem mais elementos para continuar com o método de esconder os titulares às vésperas do Gre-Nal, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, pela ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Isso porque o meio-campista Ramiro e o atacante Luan sentiram dores no treino desta manhã, foram confirmados por Renato entre os relacionados, mas ainda são dúvidas para o clássico.

Na atividade comandada pelo técnico em campo reduzido no CT Luiz Carvalho, Luan deu o primeiro susto, após dividida em uma disputa de bola. Ele caiu no gramado, recebeu atendimento médico, mas voltou em seguida e seguiu no treinamento.

O alarde em torno de Ramiro foi maior. Ele sentiu dores no tornozelo após dividida com Lima e chegou a gritar depois do lance, o que levou até Renato Gaúcho a se aproximar para ver a situação do jogador e, então, encerrar o treino imediatamente após o ocorrido. Mesmo assim, o comandante contemporizou, confirmando que relacionou os dois para o duelo e que podem jogar.

"São 26 jogadores concentrados. Luan está concentrado, Ramiro está concentrado. Mais 24 jogadores estão concentrados. Qualquer um pode jogar. Inclusive esses dois", sintetizou o técnico.

O único realmente que já conhece os 11 titulares gremistas no Gre-Nal é mesmo Renato Gaúcho, que disse ter o time já definido. Além de Luan e Ramiro, não se sabe se Léo Moura, recuperado de lesão muscular, e Arthur, que voltou recentemente aos gramados, estarão presentes na partida.

"Já está definida na minha cabeça. Não tem dúvida alguma. Na cabeça de vocês, é uma coisa normal vocês terem essas dúvidas. Na minha, tem dúvida nenhuma", disse Renato, que ainda comentou a possibilidade de Arthur atuar no meio ao lado de Maicon.

"Eles (Arthur e Maicon) podem jogar juntos, sim. Temos vários jogadores nessa posição. Qualquer um deles que for entrar com a confiança do treinador e vai fazer uma boa partida", explicou.

O elenco gremista volta a treinar na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho. A atividade será a última antes do clássico e terá a primeira parte fechada para a imprensa.