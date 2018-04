Luan estende contrato com o Atlético-MG até abril de 2019

Um dos xodós da torcida do Atlético Mineiro, o atacante Luan garantiu sua permanência no clube pelos próximos quatro anos. Nesta quarta-feira, ele assinou a renovação do seu contrato até 30 de abril de 2019 e comemorou o acerto.

"Fiquei feliz. Agradeço a Deus e a minha família, que acredita no meu trabalho. Eles estão felizes com isso também. Tenho que agradecer ao presidente pela confiança e carinho que tem por mim", afirmou o atacante, cujo vínculo anterior se encerraria em dezembro do próximo ano.

"Importante para mim prolongar o contrato, mas deixei claro que o importante é conquistar títulos e ficar marcado na história do clube. Então, estou tranquilo e feliz ao mesmo tempo", comentou Luan.

O jogador de 24 anos chegou ao Atlético em 2013, vindo da Ponte Preta, onde atuava por empréstimo do Atlético Sorocaba. Depois de um início tímido no time mineiro, Luan passou a se destacar, conquistou a torcida e já acumula 117 partidas, com 26 gols marcados.