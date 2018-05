Luan exalta campanha perfeita do Vasco nesta temporada

De fora do clássico contra o Flamengo no último por cumprir suspensão automática, o zagueiro Luan está confirmado pelo técnico Jorginho para a partida contra o Tigres, neste sábado, em Duque de Caxias (RJ), pelo Campeonato Carioca, e quer muito manter a campanha perfeita do Vasco na temporada de 2016. Até agora são quatro jogos e quatro vitórias.

"No Carioca, não podemos perder pontos contra os times de menor investimento. É sempre difícil. Temos que passar por cima dos obstáculos para conseguir a vitória. Vamos trabalhar bastante para consegui-la. Ano passado, o campo lá não estava muito bom", destacou o defensor sobre o estádio Los Larios, casa do Tigres.

Nesta quinta-feira, os jogadores do Vasco trabalharam mais uma vez em São Januário. Jorginho promoveu um treino tático, dando ênfase às jogadas de bola parada. Tudo para evitar uma surpresa como a que ocorreu no ano passado contra o Tigres (empate).

Questionado sobre a eficiência da zaga vascaína neste campeonato, Luan se diz satisfeito e afirma que o clube está fazendo um começo de temporada excelente. "Ano passado, oscilamos junto com o time. Mas esse ano está dando certo. Temos uma meta traçada de ganhar todos os jogos, entendendo o que Jorginho quer. Muito bom esse começo de ano. Estamos caminhando felizes e se unindo cada vez mais. Esse é um dos melhores grupos que já trabalhei aqui no Vasco, respeitando também os outros. Estou motivado", afirmou.