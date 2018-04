Luan lesiona o joelho, pode operar, e desfalca Atlético-MG por 'alguns meses'

"O Luan vinha se queixando de dor no joelho há alguns dias e fizemos exames que mostraram uma lesão grave no menisco lateral do joelho e também uma lesão importante na cartilagem. Além disso, o formato do joelho dele aumenta a sobrecarga no lado externo, onde estão as lesões", explicou o médico Rodrigo Lasmar.

De acordo com ele, a lesão é grave mas ainda não está definido se Luan será submetido a cirurgia. "Não temos, ainda, a conduta definida, ele vai passar por novos exames, mas, provavelmente, é um caso cirúrgico. Vamos aguardar um pouco mais, estudar melhor o caso para definir."

Ainda de acordo com Lasmar, o técnico Diego Aguirre não deve nutrir esperança de ter o atacante de volta no curto prazo. "Não temos nenhuma expectativa de contar com ele nos próximos meses. É um caso delicado que precisa ser avaliado com cuidado, acompanhado, para que não sejam tomadas decisões precipitadas. O importante é tentar um tratamento definitivo para recuperar o atleta", completou.