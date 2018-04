Luan minimiza reserva no Grêmio e exalta disputa com uruguaios

Um dos principais nomes do Grêmio na temporada passada e apontado como joia do clube, Luan agora é reserva da equipe. Diante do Cruzeiro, sábado passado, na primeira partida em que Luiz Felipe Scolari pôde contar com os uruguaios Cristian Rodríguez e Braian Rodríguez, o garoto de 21 anos foi para o banco.

Luan, entretanto, não mostra preocupação e exalta a disputa por posições no time. "É uma briga boa entre a gente. Os reforços deram uma encorpada boa ao grupo. A gente começou a vencer, e as coisas começaram a dar certo. Isso traz uma dor de cabeça para o professor, e o Grêmio só tem a crescer com os novos contratados", comentou.

Nesta terça-feira, o Grêmio treinou em dois períodos, sendo que só à tarde o elenco trabalhou com bola. Dupla de zaga titular, Erazo e Rhodolfo não participaram da atividade física da manhã. O equatoriano voltou à tarde, enquanto o capitão seguiu na academia, com dores no joelho.