Luan não treina e desfalca o Grêmio no duelo contra o Juventude

O Grêmio terá um importante desfalque para o jogo contra o Juventude, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. Trata-se do atacante Luan, que sentiu um incômodo e sequer foi relacionado neste sábado.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Gaúcho

+ Leia mais notícias sobre o Grêmio

+ Renato confirma Grêmio com titulares para domingo, mas Luan vira dúvida

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luan havia se tornado dúvida após deixar mais cedo o treino de sexta-feira. E, neste sábado, ele fez apenas um trabalho no vestiário e acabou não sendo relacionado pelo técnico Renato Gaúcho. Thonny Anderson e Jael são os principais candidatos ao posto.

Outro importante desfalque será do volante Arthur. Recuperado de grave lesão no tornozelo, sofrida ainda na decisão da Libertadores do ano passado, o atleta voltou aos treinos, mas ainda não tem condições de jogo. Assim, também não foi relacionado.

A boa notícia fica pela presença do lateral-direito Madson. Depois de também deixar o treino mais cedo na sexta, ele trabalhou normalmente neste sábado e está disponível para encarar o Juventude. O Grêmio está apenas na penúltima posição do Gaúcho, com sete pontos.

Confira a lista de relacionados no Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe, Paulo Victor;

Laterais: Madson, Bruno Cortez, Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Paulo Miranda e Bressan;

Volantes: Maicon, Ramiro, Jailson, Michel;

Meias: Alisson, Cícero, Lima, Thaciano e Thonny Anderson;

Atacantes: Jael, Everton, Hernane, Maicosuel e Vico.