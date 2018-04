Luan pede atenção ao Grêmio contra o Monagas: 'Não é uma equipe boba'

Maior aposta do ataque gremista contra o modesto Monagas, o atacante Luan pediu atenção ao time gaúcho para o duelo contra o rival da Venezuela, nesta quarta-feira, em casa, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores. Para o jogador do Grêmio, o adversário "não é uma equipe boba".

"O Renato [Gaúcho] passou para a gente o vídeo da equipe deles. Sabemos que não é uma equipe boba. Tem jogadores rápidos na frente. Temos que estar muito atentos com isso. Vocês [jornalistas] dizem que é 'zebra', mas já vimos várias vezes acontecer isso. Temos que estar preparados para fazer um grande jogo e poder conquistar uma vitória na Libertadores, ainda mais sendo dentro de casa", afirmou o jogador.

Luan garantiu que a equipe gaúcha estará focada somente no duelo desta quarta, sem pensar no segundo jogo da final do Estadual, no domingo, contra o Brasil de Pelotas. No jogo de ida, o Grêmio goleou por 4 a 0 e se aproximou do título.

"Desde que conquistamos os títulos aqui no Grêmio, sempre pensamos desta maneira: o jogo mais importante é o próximo. É uma competição cujo título conquistamos no ano passado e que sabemos que é muito importante. Temos que estar totalmente focados no jogo de amanhã [quarta]", disse o atacante, que entrará no Top 5 dos jogadores que mais defenderam o Grêmio em partidas da competição internacional.

Questionado sobre a goleada na ida da final estadual, Luan afirmou que o rival Éder Sciola, do Brasil de Pelotas, fez por merecer a expulsão numa falta sobre o atacante gremista.

"O lance da expulsão acho que foi uma falta para amarelo, como ele já tinha, acho que foi justo. Não ia chegar na bola e acabou levantando o joelho ali, acho que foi certo. Eles fizeram muita onda que não era para expulsão, isso e aquilo, mas acho que foi para cartão amarelo", declarou.