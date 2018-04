Luan Peres e Dodi são apresentados e celebram chegada ao 'gigante' Fluminense

O Fluminense apresentou nesta quarta-feira seus dois novos reforços contratados para o Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Peres chegou após boas exibições pela Ponte Preta, enquanto o volante Dodi chamou a atenção no Criciúma. Em comum, ambos querem aproveitar a primeira chance em um dos grandes clubes do futebol do País.

"A camisa do Fluminense é pesada, a responsabilidade aumenta. Temos tudo para fazer um grande campeonato", declarou Luan Peres. "Chegar aqui é um sonho para mim. Sempre sonhei em atuar em um clube gigante. Quero fazer tudo para ajudar o Fluminense", comentou Dodi.

Luan Peres tem 23 anos e assinou contrato de empréstimo por um ano. O jogador chega como mais uma opção para o esquema tricolor de três zagueiros e inclusive já estreou, ao entrar na reta final da vitória sobre o Cruzeiro, domingo, pelo Brasileirão. O zagueiro inclusive revelou ter discutido com o técnico adversário, Mano Menezes, sobre o tempo de acréscimo na ocasião.

"Fiquei feliz de ter estreado. A ansiedade é normal. Agora, tenho essa semana cheia para trabalhar, entrar em forma e estar pronto para jogar quando for preciso. Todo jogador tem que estar preparado para entrar em qualquer situação. Antes de entrar em campo contra o Cruzeiro, já estava no clima, discutindo pelo Fluminense", comentou.

Já Dodi tem 22 anos, foi revelado pelo Criciúma e também assinou por empréstimo, mas até o fim do ano. Chamado de Douglas Moreira no time catarinense, pediu para que usem seu apelido nesta nova página na carreira e tratou de apresentar seu estilo à torcida tricolor.

"Gosto mais de jogar como segundo volante, mas estou totalmente à disposição do técnico Abel Braga para atuar em qualquer posição que for necessária. Aqui, temos excelentes jogadores que vêm jogando, mas estou me preparando para aproveitar ao máximo as oportunidades. Gosto bastante de chegar à frente. Marco, mas gosto de pegar a bola de frente, armar o jogo também", afirmou.