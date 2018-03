Luan prevê Avenida retrancado e pede Grêmio cauteloso na semifinal do Gaúcho

O Grêmio poderia ser considerado como amplo favorito ao título do Campeonato Gaúcho depois de eliminar o Internacional nas quartas de final. Não foi, contudo, o que avaliou o meia-atacante Luan neste sábado.

+ Maicon treina normalmente, mas Renato define Grêmio sem o volante para a semi

+ Confira a tabela do Campeonato Gaúcho

+ Mais notícias do Grêmio

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos principais destaques do Grêmio, Luan elogiou o Avenida, previu um adversário bem retrancado e cobrou cautela para o primeiro duelo de semifinal do Gaúcho, neste domingo, às 16 horas, na casa do adversário.

"Esperamos uma equipe mais retrancada no domingo", assegurou o meia-atacante. "A equipe é muito de marcação, não propõe muito o jogo, e temos que nos enquadrar para não sermos surpreendidos."

Luan também rechaçou o favoritismo do Grêmio e explicou que o rival entrará motivado para surpreender o atual campeão da Copa Libertadores. "Desde que o Renato (Gaúcho) chegou, ele sempre alertou sobre esses jogos com adversários não tão conhecidos", pontuou. "Temos que estar concentrados contra qualquer adversário. Pelo que a gente vem fazendo, todas as equipes entram mais cuidadosas."

Sobre a equipe do Grêmio, Luan celebrou o retorno de Arthur ao time titular e avaliou que terá mais facilidade em campo. "O Arthur é bem parecido com o estilo do Michel. Para mim, facilita muito quando ele joga. Gosto de estar com a bola, e eles controlam, facilitam o jogo."