Luan renova até 2017 e comemora voltar ao elenco do Palmeiras

O Palmeiras já oficializou a contratação de sete reforços para 2016, mas terá pelo menos oito novidades no seu elenco do ano que vem. Isso porque o atacante Luan, que chegou ao clube em 2011 e não atua com a camisa alviverde desde 2013, renovou contrato por dois anos e será aproveitado pelo técnico Marcelo Oliveira na próxima temporada.

"Estou muito feliz em retornar ao Palmeiras onde fui campeão da Copa do Brasil. Tive momentos de muita alegria no clube e deixei muitos amigos aqui. Na semana que vem me apresento junto com os meus companheiros" disse Luan, em declaração reproduzida pela sua assessoria de imprensa.

Luan já fez 115 jogos pelo Palmeiras, marcando 23 gols. Campeão da Copa do Brasil de 2012, o jogador foi emprestado para o Cruzeiro no ano seguinte e, depois, repassado para o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Nas últimas duas temporadas, muito pouco jogou.

Mesmo assim, o técnico Marcelo Oliveira, com quem trabalhou no Cruzeiro, teria pedido para que Luan fosse reintegrado. O atacante, de 27 anos, agora tem contrato até dezembro de 2017. O Palmeiras ainda não se pronunciou sobre a renovação.