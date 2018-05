Luan renova com Atlético-MG até 2022: 'Meu sonho é ser campeão brasileiro'

O Atlético-MG acertou nesta terça-feira a renovação do contrato do meia-atacante Luan, de 27 anos. O jogador, um dos principais ídolos da torcida, tinha vínculo com o clube até abril de 2019, mas a diretoria do time alvinegro optou por estender o acordo até 30 de abril de 2022.

"Estou muito feliz e emocionado por ter renovado meu contrato. O intuito de ter ficado aqui é ser campeão. Meu sonho é ser campeão brasileiro e de tudo que o clube disputar. Esse é meu objetivo aqui, enquanto eu tiver contrato", afirmou.

Luan chegou ao Atlético em janeiro de 2013 e tem no currículo as conquistas da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014), além de três títulos do Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017).

O jogador marcou 40 gols pelo Atlético em 220 jogos, alguns marcantes, como o do primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2014, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro. Também balançou as redes na semifinal da mesma competição contra o Flamengo e marcou diante do Tijuana, no México, pelas quartas de final da Libertadores de 2013.

O acerto nesta terça-feira é o quinto da diretoria do Atlético-MG com jogadores do atual elenco. Antes dele, o clube havia prolongado os contratos do goleiro Victor, do zagueiro Bremer, do lateral direito Patric e do volante Gustavo Blanco.

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG tem como única preocupação na atual temporada o Campeonato Brasileiro. O time alvinegro lidera a competição nacional com 13 pontos, dois à frente do Flamengo, o segundo colocado. No sábado, as equipes se enfrentam às 21 horas no estádio Independência, pela sétima rodada.