Luan revela pacto do elenco do Palmeiras para reagir

SÃO PAULO - O atacante Luan revelou nesta terça-feira que o elenco do Palmeiras se reuniu e fechou um pacto para reverter a má fase do time, que está há oito jogos sem ganhar no Brasileirão. "Conversamos no vestiário e fechamos entre nós para mudar essa situação, pois só nós vamos conseguir fazer isso", afirmou o jogador, em entrevista exclusiva ao site do clube.

Ele também garantiu que o time vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, no domingo, pela 34ª rodada do campeonato, com um novo ânimo. "Tenho certeza que todos os jogadores aqui têm vergonha na cara e vão mostrar que podem dar a volta por cima e sair dessa situação", disse Luan, que é titular absoluto do técnico Luiz Felipe Scolari no Palmeiras.

Depois da derrota para o Coritiba no último domingo, em Barueri, Luan chegou a chorar no vestiário do estádio, por estar bastante chateado com a má fase palmeirense. "Nada está dando certo, a gente corre e os resultados não aparecem. A gente fica triste pois já são vários jogos assim", lamentou o atacante, ao comentar sobre o seu desabafo.

A última vitória palmeirense foi sobre o Ceará, no dia 22 de setembro, no Canindé. Com 41 pontos e em 13º lugar, o time ainda corre risco de rebaixamento no Brasileirão. Por isso, precisa reagir nas cinco rodadas que faltam para o final do campeonato. "O Palmeiras é muito grande e vai dar a volta por cima", prometeu Luan.