Luan se diz pronto para voltar ao Vasco em 'decisão' em Curitiba

"Se Deus quiser, o Jorginho irá optar por mim e poderei fazer um grande jogo. Me sinto bem e estou com muita vontade de jogar. Todos os jogadores querem jogar uma partida assim. É uma disputa que vale muito para a gente. Estou super preparado e motivado. Vou buscar fazer um grande jogo no domingo", disse ele, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Na opinião do defensor, o momento não é de treinar forte, mas de trabalhar para chegar na melhor forma possível para a partida final do Brasileiro. "O Jorginho e toda comissão técnica estão conduzindo muito bem os trabalhos, pois os jogadores estão se recuperando rapidamente. Sabemos que no fim de temporada não adianta treinar duas horas, até porque está todo mundo um pouco desgastado", comentou, defendendo as atividades curtas comandadas por Jorginho esta semana.