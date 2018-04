Luan volta a treinar e reforça o Grêmio contra o Atlético-PR; Arthur é dúvida

O Grêmio terá um reforço importante em busca da segunda vitória no Brasileirão. Luan treinou normalmente na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, e estará em campo no próximo domingo, contra o Atlético-PR, às 19h30, na arena gremista.

Com dores musculares, o atacante desfalcou o time gaúcho na estreia do Campeonato Brasileiro e também diante do Cerro Porteño, do Paraguai, pela Copa Libertadores. "Está recuperado. Se sente muito bem. Não tem problema, não. Dei uma segurada nele, o que era necessário e domingo ele vai estar em campo", confirmou o técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva após a atividade.

Léo Moura e Maicon, que também não estiveram em campo no Paraguai por conta do desgaste físico, também treinaram e serão relacionados para o duelo com a equipe do Paraná. Em contrapartida, Arthur, com gripe, desfalcou a equipe no trabalho desta sexta e é duvida para domingo. Desfalque certo por ter sido expulso na primeira rodada, o zagueiro Kannemann fez trabalhos à parte.

Sem jogar há mais de um ano, o meia Douglas foi a campo para uma série de trabalhos físicos sob a orientação do preparador físico, Rogério Dias, e brincou com a bola no final da atividade. Ele está no fim da pré-temporada e deve voltar aos gramados em maio.

Na atividade, o elenco gremista foi dividido em três times que se enfrentaram alternadamente em campo reduzido e podendo dar apenas três toques na bola. O lateral Madson sentiu um problema no pé direito durante o treinamento, foi atendido pelo médico do clube, Márcio Dornelles, e deixou o gramado mais cedo.

Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 na estreia, com gol de André, fora de casa, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Grêmio é um dos líderes da competição nacional e busca o segundo triunfo seguido para dar sequência ao bom momento.