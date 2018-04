Luca Toni deve voltar em time B do Bayern de Munique O atacante Luca Toni, campeão do mundo pela Itália em 2006, deve voltar aos gramados na sexta-feira. Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, ele defenderá o time B do Bayern de Munique, que disputa a terceira divisão alemã, na partida contra o Jahn Regensburg.