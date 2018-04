Luca Toni diz que quer ficar na Roma após empréstimo Um dos reforços da Roma para a atual temporada, o atacante Luca Toni afirmou neste sábado que quer permanecer no clube italiano ao fim do seu contrato de empréstimo. O jogador, que pertence ao Bayern de Munique, acertou vínculo com a Roma por apenas seis meses.