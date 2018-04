Lucão e Boschilia são convocados e desfalcam São Paulo na quarta

Destaques do São Paulo na vitória contra o Cruzeiro, quarta-feira passada, no Morumbi, o zagueiro Lucão e o meia Boschilia vão mesmo desfalcar a equipe tricolor na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, quarta-feira que vem, no Mineirão. Os dois têm que se apresentar segunda-feira à seleção sub-20 que se prepara para o Mundial da categoria.

O Brasil só estreia no dia 31 de maio, mas a apresentação dos dois jogadores do São Paulo não foi postergada. Na segunda, eles já estarão à disposição do técnico Rogério Micalle, anunciado na sexta-feira à noite como substituto de Alexandre Gallo. O treinador da seleção sub-20 foi demitido depois de anunciar a convocação para o Mundial.

"Vou sair para defender a seleção, mas antes quero dar a minha contribuição para ajudar a equipe. Consegui fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, isso me deixou muito feliz, e por isso vou dar o meu máximo para ir para a seleção com a sensação do dever cumprido", comenta Lucão, que ainda deve jogar pelo São Paulo neste domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Como só quatro zagueiros foram convocados, o defensor titular do São Paulo irá ao Mundial. Já Boschilia precisa convencer Micalle, ex-técnico do sub-20 do Atlético Mineiro, que merece uma chance no grupo que vai à Nova Zelândia. Gallo chamou 26 jogadores e três atacantes e/ou meias devem ser cortados.