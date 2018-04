Lucas afirma que Botafogo sente falta do Engenhão A interdição do Engenhão deixou o Botafogo sem uma casa definida, tanto que o time já mandou partidas no Estádio de Moça Bonita e também no Raulino Oliveira, em Volta Redonda. O lateral-direito Lucas admitiu que a situação incomoda o time e as viagens para realizar jogos como mandante causam um desgaste extra no time. Na próxima quarta-feira, a equipe vai receber o CRB pela Copa do Brasil, mas ainda não sabe onde jogará no Campeonato Brasileiro.