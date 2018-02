Lucas aguarda sinal do Corinthians Lucas, em recuperação da fratura no quinto metatarso do pé esquerdo sofrida em 12 de fevereiro, fica sabendo nesta quarta-feira quanto tempo ainda terá de esperar para voltar aos treinos. O atacante mostra ansiedade. E teme ser devolvido ao Rennes, da França, no fim de seu empréstimo ao Corinthians, em 31 de junho. Ele será submetido a uma ultra-sonografia para saber se pode voltar aos treinos. ?Meu procurador (José Fuentes) está na França tentando prorrogar o empréstimo. Confesso que a situação me incomoda.? Lucas não chegou a iniciar sequer uma partida pelo Corinthians. Entrou em cinco jogos em andamento. Quando o técnico Geninho iria lhe dar a primeira chance, levou um pisão no pé esquerdo do zagueiro César em um treino. ?Eu iria jogar contra o América, naqueles 3 a 2 para nós lá em Ribeirão Preto. Aí, aconteceu o pior. O César, que é meu amigo e também nasceu na região de Ribeirão Preto, onde eu nasci, me mandou para o departamento médico?, afirmou o atacante ontem, no flat onde mora, nos Jardins. O fato de praticamente não ter atuado faz de Lucas um jogador desconhecido para a torcida do Corinthians. ?Ainda sou reconhecido pelo que fiz pelo Atlético Paranaense, onde atuei de 1998 a 2000. As pessoas elogiam as boas atuações que tive em Curitiba. Como ainda não pude mostrar meu futebol aqui no clube, os torcedores corintianos não podem falar nem bem nem mal de mim?, diz. O contrato de Lucas com o Rennes vai até 2005. Voltar para o futebol francês, nem pensar. ?Fui muito mal aproveitado lá. Prefiro ficar no futebol brasileiro, de preferência no Corinthians.? O time de Geninho tem em Lucas um fanático torcedor. ?Torço para que o Corinthians chegue à final da Copa Libertadores da América, que está marcada para 2 de julho. Até já disse para o meu procurador tentar prorrogar o empréstimo para que eu possa ficar à disposição do Geninho.? Caso a fratura esteja consolidada, o atacante será liberado pelo departamento médico e poderá começar a treinar com o auxiliar de preparação física Ricardo Rosa. ?Acho que não vou ter problemas na parte física, porque neste tempo em que fiquei sem jogar fiz um trabalho de fisioterapia na piscina. Tenho facilidade para entrar em forma.? Lucas vê com entusiasmo as boas atuações do Corinthians no Campeonato Paulista e também na Libertadores. ?Aos poucos, o Geninho conseguiu introduzir seus métodos de trabalho. O time joga com muita velocidade, mostrando que assimilou bem as orientações do nosso técnico, que trabalha muito.?