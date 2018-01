Lucas aposta em João Pedro no Palmeiras: ‘Ele vai arrebentar’

O lateral-direito João Pedro deve ser a grande novidade do Palmeiras para encarar o Santos, no segundo e decisivo jogo da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, no Allianz Parque. Titular da posição, Lucas diz que confia em seu substituto, embora o garoto venha de uma sequência de más atuações.

“Ele já viveu todas as situações que viveu aqui no clube, passou por momentos piores no Palmeiras, subiu jovem e fez o que fez. Ele tem uma qualidade incrível, vai entrar e arrebentar”, projetou o lateral, expulso na primeira partida contra o Santos, quarta-feira passada.

Logo após a partida, em que o Santos venceu por 1 a 0, na Vila Belmiro, Lucas já conversou com João Pedro e lhe desejou sorte. “Assim que acabou o jogo, dei um abraço nele e falei ‘chegou sua hora’ e disse que ele iria arrebentar nesse jogo”.

Apesar da “escalação prévia”, João Pedro ainda não está assegurado na equipe. Marcelo Oliveira pode apostar em improvisar um jogador na posição ou surpreender ainda mais e escalar o jovem Taylor no setor. O treinador vai comandar nesta terça-feira o último treino antes da decisão sem a presença da imprensa.

A dúvida maior é no ataque, já que Gabriel Jesus ainda se recupera de uma lesão no ombro, mas deve atuar. Assim, o Palmeiras vai a campo com Fernando Prass; João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Matheus Sales, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Barrios.