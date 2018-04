Lucas aprova estreia oficial com a camisa do PSG: 'Estou contente'

PARIS - Lucas aprovou sua aguardada estreia oficial com a camisa do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira, no estádio Parque dos Príncipes. Mesmo deixando o gramado mais cedo, em razão de cãibras, o atacante ficou satisfeito com seu desempenho e mostrou confiança em sua evolução no futebol francês.

"Aos poucos, eu vou me adaptando, me entrosando, conhecendo melhor o grupo. Aqui o jogo é muito rápido, chove bastante, o que deixa tudo bem mais corrido. Por isso senti um pouco de cãibra. Por ser uma estreia, acho que fui bem, estou contente. No dia a dia vou melhorando cada vez mais", declarou o brasileiro, em entrevista à Sportv.

O atacante aprovou sua atuação principalmente porque conseguiu mostrar ao torcedor francês sua principal característica. "Eu tinha que fazer o que me trouxe até aqui. Fui na minha característica, que é pegar a bola e partir para cima. Quando dava, fazia isso", declarou, satisfeito com os aplausos recebidos ao ser substituído aos 37 minutos da segunda etapa. "Vou sempre dar o meu melhor para deixar os torcedores felizes nas arquibancadas".

Apesar da confiança, após o empate sem gols com o Ajaccio, Lucas ainda não sabe se vai permanecer entre os titulares nas próximas rodadas do Francês. "Vamos esperar pelos treinos agora. Não sei [o que vai acontecer]. Já estou 100%, mas vamos ver nos treinamentos. Se precisar, eu quero jogar".

Lucas aproveitou a estreia para se colocar à disposição do técnico Luis Felipe Scolari, que fará sua primeira convocação para a seleção brasileira, no dia 22. "Estou em forma, bem tecnicamente. Mas fisicamente ainda vou melhorar um pouco. Vou fazer o meu melhor para ser convocado".

Companheiro de Lucas na seleção e agora também no PSG, o zagueiro Thiago Silva virou motivo de preocupação ao deixar o gramado no início do segundo tempo, com dores na coxa. "Conversei com o fisioterapeuta. Ele sentiu dores na parte posterior da coxa, logo quando caiu [após salto para uma cabeçada na bola]. Vamos esperar pelo exame. Espero que não seja nada de mais grave", comentou Lucas.