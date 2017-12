Lucas Cândido volta a sofrer grave lesão no joelho no Atlético-MG

Uma grave lesão volta a atrapalhar Lucas Cândido a dar sequência na sua carreira. Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro comunicou que o volante sofreu uma contusão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o deixará afastado dos gramados por um longo período.

Lucas Cândido se lesionou na última quinta-feira, com a gravidade do problema sendo detectada através de um exame de imagem. E o problema ocorre exatamente no momento em que o jogador teria boa chance de começar a temporada como titular, pois o técnico Roger Machado sofre com a escassez de volantes no elenco após as saídas de Leandro Donizete e Junior Urso.

Apesar de ter apenas 23 anos, Lucas Cândido sofreu agora a terceira grave lesão da sua carreira, sendo todas elas no joelho. A primeira delas foi em fevereiro de 2014 e o deixou um ano afastado dos gramados. Depois, se contundiu em março de 2015, ficando quase nove meses sem atuar. Agora ele voltará a desfalcar o Atlético-MG por muito tempo.

Nesta terça-feira, o Atlético-MG realizou um trabalho técnico na Cidade do Galo. As outras baixas foram o lateral-direito Patric, poupado do treino em razão de uma pancada no pé, recebida no treinamento da última segunda-feira, o goleiro Victor, em recuperação de luxação no ombro direito, e os zagueiros Erazo, que realiza trabalhos de fortalecimento muscular, e Rodrigão, com dores musculares.

O Atlético se prepara para a sua estreia no Campeonato Mineiro, marcada para o próximo sábado, quando o time vai receber o América de Teófilo Otoni no Independência.