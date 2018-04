Lucas dá passe para gol de Ibrahimovic na vitória do PSG no Francês

BORDEUX - Se, na sua primeira partida oficial pelo Paris Saint-Germain, Lucas empolgou com suas arrancadas e dribles, neste domingo o ex-jogador do São Paulo foi mais discreto, porém mais decisivo. Foi dele o passe para o sueco Ibrahimovic fazer o gol da vitória do PSG sobre o Bordeaux, por 1 a 0, fora de casa.

Aos 43 minutos do segundo tempo, Lucas carregou a bola pelo meio, ergueu a cabeça, e deu ótimo passe rasteiro para Ibrahimovic. O atacante recebeu pela direita da área, dominou e bateu rasteiro, por baixo do goleiro. O gol foi o 19.º do sueco, que segue com média de mais de um gol por jogo, uma vez que atuou em 18 partidas do Francês.

O técnico Carlo Ancelotti voltou a apostar numa equipe ofensiva, com Lucas, Ibrahimovic e Lavezzi na frente. Pastore, porém, foi para o banco, dando lugar ao jovem italiano Verratti, de 20 anos, descoberta do time francês, na armação no meio-campo. Aos 24 do segundo tempo, Lucas deu lugar ao francês Chantôme.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain volta a igualar ao Lyon na liderança do Francês, aproveitando que o ex-time de Juninho empatou sem gols com o Evion, em casa, na sexta. As duas equipes têm 42 pontos, um a mais que o Olympique de Marselha, outro que venceu na rodada, fazendo 3 a 2 no Montpellier no sábado.