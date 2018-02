Lucas deixa o Paris Saint-Germain e assina com o Tottenham até 2023

A longa novela em que se transformou o destino do meia Lucas finalmente chegou ao fim nesta quarta-feira. Após expressar abertamente seu descontentamento com a falta de espaço no Paris Saint-Germain, o jogador de 25 anos acertou com o Tottenham e assinou contrato por cinco temporadas e meia com o clube inglês, até junho de 2023.

+ Neymar se defende depois de críticas por gesto com adversário

+ Jogador mais caro da história do clube, Aubameyang é oficializado pelo Arsenal

Os valores não foram divulgados por nenhuma das partes envolvidas, mas a imprensa francesa especula que o Tottenham tenha desembolsado 25 milhões de libras (cerca de R$ 112,7 milhões) para tirar o brasileiro do PSG. Na última terça, Lucas desembarcou em Londres e realizou exames médicos, antes de assinar contrato.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia chega ao Tottenham após um início ruim de temporada. Desde o meio do ano passado, Lucas vem sofrendo com a falta de espaço, admitida pelo técnico Unai Emery, que aconselhou-o a mudar de ares. O jogador, então, passou a negociar com outros times e chegou a negar uma proposta do Nantes, antes de definir seu futuro.

Lucas despontou para o futebol no São Paulo, onde estreou como profissional no início dos anos 2010. Foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012 antes de ir para o PSG no ano seguinte. No time parisiense, o brasileiro oscilou bastante entre a reserva e a titularidade e conquistou quatro edições do Campeonato Francês, três da Copa da França, quatro da Copa da Liga Francesa e cinco da Supercopa da França.

No Tottenham, reforçará um elenco que conta com nomes como Dele Alli, Eriksen e Harry Kane e ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Inglês. O brasileiro também espera ter mais espaço para, quem sabe, seguir sonhando com uma vaga na seleção brasileira que vai à Copa do Mundo da Rússia.