Lucas desencanta sonha com novos gols Foram 408 minutos em branco, mas o centroavante Lucas Pereira, da Portuguesa, finalmente desencantou e foi às redes pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi um gol decisivo: o segundo, na vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, sexta-feira, no Canindé. "Felizmente, desta vez tive tranqüilidade e frieza na hora de concluir, o que estava faltando nos últimos jogos", admitiu o centroavante. O gol de Lucas saiu aos 3 minutos da etapa final, após um passe do meia Paulo Isidoro. O atacante recebeu dentro da área e bateu de primeira - devido ao gramado molhado, a bola passou por baixo do goleiro Luiz Müller, que não conseguiu fazer a defesa. "Estava buscando muito esse gol, treinando muito as finalizações durante a semana", contou. "Não jogamos bem contra o Caxias, tivemos atuações melhores nesse campeonato, mas o importante é que conquistamos os três pontos." Artilheiro da Portuguesa no Campeonato Paulista com sete gols, Lucas teve várias chances de gols, mas não marcou diante do América-MG, Bahia, Sport e América-RN. Depois de quebrar o jejum contra o Caxias, espera subir de produção. "Vamos com mais confiança para enfrentar o CRB", disse, referindo-se ao jogo de sexta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Depois do triunfo sobre o time gaúcho, o elenco da Portuguesa fez treinos físicos nesta segunda-feira pela manhã e à tarde, no Canindé. Nesta quarta-feira à tarde, o técnico Paulo Comelli comanda o primeiro treino de conjunto da semana.