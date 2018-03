Lucas deve ser titular no Paulista O técnico Zetti tem apenas um problema para escalar o Paulista para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Remo-PA, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Sem poder contar com o lateral-direito Luís Paulo, expulso diante do Sport-PE, ele deve confirmar a entrada de Lucas, jogador formado no próprio clube. Com uma vitória e uma derrota após duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com três pontos ganhos. O líder é o Marília, com seis. "Temos que manter o bom retrospecto e somar pontos em casa", disse Zetti.