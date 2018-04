Lucas diz que nunca poderia substituir Xavi Alonso no Liverpool

"Quando Xabi foi embora, eu sabia que as pessoas iriam fazer comparações, mas qualquer um que conhece de futebol sabe que eu não sou o mesmo tipo de jogador que Xabi", disse Lucas a jornalistas no Anfield, estádio do Liverpool.

Lucas sempre foi um jogador promissor, mas está apenas começando a jogar da forma que convenceu o técnico Rafa Benítez a contratá-lo junto ao Grêmio, em 2007.

Suas atuações nesta temporada tem despertado atenção especial porque ele está ocupando o espaço deixado pela saída de Alonso para o Real Madrid durante a janela de transferências.

"Eu tento jogar mais na frente, e Xabi é um ótimo passador", acrescentou Lucas, na véspera da estreia de seu time na Liga dos Campeões contra o Debrecen, da Hungria, na quarta-feira.

"Claro que sentimos falta dele (Xabi), mas agora ele está no Real Madrid e esperamos que ele vá bem lá. Agora temos que pensar em nosso elenco", disse o jogador, de 22 anos.