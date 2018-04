Lucas é absolvido e reforça o São Paulo na última rodada O departamento jurídico do São Paulo conseguiu garantir a presença do meia Lucas no clássico contra o Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o jogador pela expulsão na partida contra o Flamengo, no início do Brasileirão. O são-paulino, assim, recebeu como pena apenas a suspensão automática, já cumprida, ficando livre para reforçar a equipe.