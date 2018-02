Lucas e Pato sonham em defender o Brasil em Pequim Lucas e Alexandre Pato foram dois dos três jogadores da seleção brasileira sub-20 que desembarcaram no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, nesta segunda-feira à noite - o zagueiro David, do Palmeiras, foi o outro. E depois de conquistarem o Sul-Americano Sub-20, fizeram questão de deixar claro que não querem perder a chance de brigar pelo inédito ouro olímpico. ?Vou batalhar para conquistar uma vaga no time olímpico?, garantiu o atacante, de 17 anos, do Internacional, acanhando diante de tantas câmeras e microfones. Pato, artilheiro do Brasil no torneio, com cinco gols, afirmou também que nem ele, nem o volante Lucas, conversaram com o técnico Dunga, que deverá dirigir a seleção brasileira na Olimpíada. No que depender do aval do técnico Nélson Rodrigues, os dois estarão garantidos em Pequim, em 2008. ?São jogadores de muita qualidade. O Lucas exerceu muito bem o papel de líder. Com o Pato, é preciso cautela. Ele é jovem e não pode ser muito cobrado?, definiu.