Lucas entra em campo contra o Chile na estréia do Brasil A principal dúvida para a estréia do Brasil no Campeonato sul-Americano Sub-20 foi desfeita. O volante Lucas está confirmado para o jogo deste domingo contra o Chile. O jogador não sentiu dor no tornozelo esquerdo durante o último treino em Ponta Porã, cidade no Mato Grosso do Sul que faz fronteira com Pedro Juan Caballero. O gremista ainda será reavaliado pelo médico da seleção Adílson Camargo pouco antes da partida, mas o treinador Nelson Rodrigues, que já não contará com a estrela do Internacional, o atacante Alexandre Pato, confia na participação de Lucas. Edgar, que defendeu o São Paulo no último Campeonato Brasileiro, será o titular no ataque no lugar de Pato, e vai atuar ao lado de Fabiano Oliveira, do Flamengo. Neste domingo, o Brasil sub-20 vai entrar em campo com: Muriel; Amaral, Eliezio, Thiago Heleno e Carlinhos; Roberto, Lucas, Leandro Lima e William; Fabiano Oliveira e Edgar. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil, às 20h45.