Lucas espera reeditar atuação de 2010 contra Palmeiras

O São Paulo enfrenta o Palmeiras, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O clássico traz boas lembranças ao meia Lucas. No ano passado, quando ainda brigava por um espaço no time, o jogador foi o melhor em campo e marcou um gol na vitória por 2 a 0, no Pacaembu, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

"Tenho boas recordações deste jogo. Espero ter uma outra boa atuação e ajudar o São Paulo. Aquele jogo não sairá da minha memória. Lembro direitinho do gol que eu marquei e ainda dei um passe. No primeiro tempo não fomos bem, mas jamais vou esquecer do segundo tempo que fizemos", declarou Lucas, em entrevista ao site oficial do clube.

Cerca de cinco meses depois, o cenário é outro. Lucas é um dos destaques da equipe e, valorizado, renovou seu contrato até 2015. Mais experiente, o meia demonstra conhecimento sobre a importância do clássico.

"É sempre bom vencer um clássico. Vai nos dar mais confiança e moral. Isso é importante para um time de futebol. Estamos vivendo uma boa fase e ganhamos os dois últimos jogos bem. Será um grande teste contra o Palmeiras", afirmou.

Na quarta colocação no Campeonato Paulista, o São Paulo ultrapassará o Palmeiras em caso de vitória. A equipe possui 18 pontos, enquanto o rival de domingo lidera a competição com 20.