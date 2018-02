Lucas fará cirurgia no pé esquerdo O atacante Lucas mais uma vez viu adiado o seu sonho de jogar com a camisa do Corinthians. Nesta quinta-feira, o médico do clube, Paulo de Faria, confirmou que o jogador terá de passar por uma cirurgia no pé esquerdo e vai ficar mais dois meses em recuperação. Vindo por empréstimo do Cruzeiro (o passe pertence ao Rennes, da França), Lucas corre o risco de sequer atuar pelo clube paulista, uma vez que seu contrato vence no final de junho. Em meados de janeiro, Lucas chegou ao clube como um dos substitutos do atacante Deivid, mas fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo durante um treinamento, às vésperas de fazer o seu primeiro jogo como titular.