Lucas faz 1º treino com os companheiros e deve estrear pelo Tottenham em clássico

O brasileiro Lucas realizou nesta terça-feira seu primeiro treinamento ao lado dos novos companheiros no Tottenham. Principal reforço contratado pelo clube londrino na última janela para transferências, ele trabalhou normalmente no CT do time e foi um dos destaques da atividade.

Lucas foi contratado na quarta-feira passada, mas somente agora trabalhou ao lado dos companheiros. O brasileiro custou cerca de 25 milhões de libras aos cofres do Tottenham e chegou após perder espaço no Paris Saint-Germain na temporada passada.

Apesar de ter treinado, Lucas não estará disponível para encarar o Newport County nesta quarta-feira, em Wembley, pelo replay da quarta fase da Copa da Inglaterra. Isso porque o brasileiro ainda não estava no elenco londrino no jogo de ida, no último dia 27, quando as equipes empataram em 1 a 1.

"Temos um grande elenco, mas é um azar que o Lucas não esteja disponível por causa do regulamento. Pelo menos, ele será o único desfalque", declarou o técnico Mauricio Pochettino, que celebrou os retornos de Alderweireld e Danny Rose. "Isso é muito importante para os próximos jogos. Vivemos momento atribulado e precisamos de todos."

Se não enfrentará o Newport County, Lucas ficará disponível para a partida seguinte do Tottenham. Por isso, é provável que sua estreia aconteça longo no clássico diante do Arsenal, sábado, em Wembley, pelo Campeonato Inglês.