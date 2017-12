Lucas faz gol da Lusa e cumpre promessa Promessa é dívida. O atacante Lucas, de 22 anos, sabia que não seria fácil superar a defesa corintiana, mas, mesmo assim, sexta-feira, não teve vergonha em prometer deixar sua marca no clássico de hoje do Morumbi. Jogar bem ele não jogou. Nenhum dos dois times, aliás, fez muita coisa. No primeiro tempo, principalmente, Lucas mal pegou na bola. Mas atacante é isso mesmo. Faltando 13 minutos para o fim do confronto, Luciano Souza avançou pela direita, chutou forte e Fábio Costa não conseguiu segurar. Adivinhem no pé de quem sobrou a bola para marcar o gol da vitória da Portuguesa? Dele, Lucas. Em sua quarta partida contra o Corinthians (nas três anteriores, atuava pela Ponte Preta), marcou seu primeiro gol. Na comemoração, batendo a mão no peito, gritou para as câmeras de TV: "Tá vendo, eu prometi!" Tanto Lucas quanto o técnico Dario Pereyra tinham motivos de sobra para estarem sorridentes nos vestiários. O treinador nem sequer disfarçou: "Agora vamos ficar mais tranqüilos e estou confiante nesse grupo", disse.