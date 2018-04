Lucas garante empate do Ajaccio O atacante brasileiro Lucas (ex-Ponte Preta e Portuguesa) garantiu neste sábado o empate por 2 a 2 do seu Ajaccio contra o Caen, pela oitava rodada do Campeonato Francês 2004/05. O resultado manteve o Ajaccio na 18ª colocação, com apenas seis pontos ganhos. O time dos brasileiros Marcelinho e André Luiz, além de Lucas, só está à frente do Istres e do Strasbourg, que ocupam as 19ª e 20ª colocações, respectivamente, ambos com quatro pontos cada. No topo da classificação está o Monaco, que empatou por 0 a 0 com o Lyon, que está agora na terceira colocação. A rodada será completada neste domingo com o jogo Nantes x Lens. Resultados da 8ª rodada - Lyon 0 x 0 Monaco, Ajaccio 2 x 2 Caen, Auxerre 0 x 0 Istres, Bordeaux 1 x 1 Toulouse, Lille 4 x 0 Metz, Marseille 1 x 0 Bastia, Nice 2 x 0 Rennes, Paris Saint-Germain 1 x 0 Strasbourg, Sochaux 2 x 1 Saint-Etienne. Classificação - 1º - Monaco, 17 pontos; 2º - Lille, 16 pontos; 3º - Lyon, 16 pontos; 4º - Bourdeax, 13 pontos; 5º - Auxerre, 13 pontos; 6º - Marseille, 13 pontos; 7º - Toulouse, 12 pontos; 8º - Bastia, 12 pontos; 9º - Metz, 12 pontos; 10º - Rennes, 11 pontos; 11º - Lens, 10 pontos; 12º - Caen, 10 pontos; 13º - Souchaux, 10 pontos; 14º - Nice, 9 pontos; 15º - Paris Saint-Germain, 7 pontos; 16º - Saint Etienne, 7 pontos; 17º - Nantes, 6 pontos; 18º - Ajaccio, 6 pontos; 19º - Istres, 4 pontos; 20º - Strasbourg, 4 pontos.