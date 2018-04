Lucas Lima afirma que Santos pode conquistar a tríplice coroa

O meia Lucas Lima está confiante na conquista da tríplice coroa nesta temporada. Depois de levantar o título paulista, o jogador do Santos acredita na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. "Na nossa opinião (falando pelo elenco santista), vamos brigar pelo título da Copa do Brasil e do Brasileirão", afirmou o jogador em entrevista ao SporTV, na noite desta segunda-feira.

Apesar da confiança do jogador, o Santos iniciou o Campeonato Brasileiro de maneira irregular. Hoje, soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Fora de casa, ainda não venceu (derrota para Chapecoense e empate contra o Avaí).

Pretendido por vários clubes brasileiros, principalmente o Cruzeiro, o meia reafirmou que não pretende defender outro clube brasileiro. Se deixar o clube da Vila Belmiro, quer ir para a Europa.

"O meu objetivo no começo do ano foi ficar para conquistar títulos pelo Santos e dar continuidade ao meu trabalho. Tenho muito a provar antes de ir para a seleção brasileira, sempre tive esse objetivo. Também sonho em ir para a Europa. Não tenho desejo de sair para outro time brasileiro. No futebol, você não pode prever, mas minha prioridade é ir para fora", afirmou o meia.