Lucas Lima aposta na 'energia diferente' da Vila a favor do Santos

O meia Lucas Lima destacou a força do Santos na Vila Belmiro como um fator que pode ser decisivo para o time avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Antes de encarar o São Bento, no próximo sábado, em seu primeiro mata-mata no torneio estadual, o jogador exaltou a "energia diferente" do estádio.

Os números dão razão a Lucas Lima, pois o Santos não perde na Vila Belmiro desde julho do ano passado, quando foi batido pelo Grêmio. Pelo Paulistão, são cinco anos invicto no estádio, em um total de 41 partidas. "A Vila tem uma energia diferente e quando ela está lotada é um clima muito intenso. Vai ser muito prazeroso jogar no sábado, contra o São Bento, de casa cheia", disse.

Esse retrospecto impressionante motiva o Santos, mas Lucas Lima não acredita que o time terá facilidade para superar o São Bento, segundo colocado no seu grupo no Paulistão e dono da terceira melhor campanha. Por isso, ele pede concentração aos companheiros e convoca a torcida a lotar o estádio.

"Tudo que fizermos pode ser decidido em detalhes, precisamos ficar ligados no São Bento. É uma equipe muito qualificada, muito difícil. Não se classificaram por sorte. Sabemos que vamos ter muitas dificuldades no sábado, e, por isso, vamos convocar a torcida, que precisa lotar a Vila. Com o estádio lotado fica muito complicado para o adversário e muito melhor para nós", comentou o camisa 20 santista.