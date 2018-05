Lucas Lima comemora vitória: 'O Santos mostrou sua cara'

O Santos deixou o gramado do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, aliviado com a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta nesta quarta-feira. O meia Lucas Lima acredita que a postura do time alvinegro durante todos os 90 minutos foi um sinal de que a equipe está evoluindo bastante e crescerá ainda mais.

“A gente está se reorganizando. Sabemos da falta que os jogadores que saíram vão fazer, mas mantemos uma base boa. Quem chegou, vai dar conta do recado e hoje nós mostramos nossa cara”, disse o meia, um dos destaques do time santista.

O atacante Ricardo Oliveira lembra que o Santos tem se tornado especialista no Campeonato Paulista e que é natural o crescimento ao longo da competição. “A gente tem que ter confiança, sim. Fizemos uma bela partida e vencemos com autoridade. Um time que chegou nas últimas sete finais e venceu quatro, merece todo o respeito”, venceu o atacante, que abriu o placar após cruzamento de Gabriel.

O jovem Lucas Veríssimo teve mais uma oportunidade entre os titulares. O zagueiro foi um pouco melhor em comparação a atuação contra o São Bernardo e ressaltou a importância de vencer fora de casa.

“Conseguimos fazer uma excelente partida e vamos tentar manter assim para os próximos jogos. Ano passado, não fazíamos boas partidas e esse ano a gente vai mudar isso. Agora é aproveitar da melhor forma as oportunidades que aparecerem”, destacou o zagueiro, que atuou ao lado de Gustavo Henrique.

O Santos volta a campo no sábado, para encarar o Ituano, na Vila Belmiro. Para essa partida, existe a possibilidade do zagueiro Paulo Ricardo poder ser utilizado.