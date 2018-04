Lucas Lima diz se dar bem em jogos na Argentina: 'Estou 100%'

Entrar em campo na Argentina pode ser um compromisso temido para muitos jogadores brasileiros, mas não para Lucas Lima. O meia do Palmeiras relembrou na quarta-feira que com o gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, manteve o bom retrospecto no país vizinho. São duas partidas na carreira por lá e dois gols.

Antes de ter ajudado o Palmeiras a ganhar do Boca no estádio de La Bombonera, Lucas Lima havia marcado na Argentina pela seleção brasileira. Em novembro de 2015 o meia marcou o gol no empate em 1 a 1 no Monumental de Núñez contra a seleção argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.

"Não tenho muito gol na carreira, mas falo que sempre faço gol bonito. Pela importância do jogo, pelo adversário, pelo estádio. Tinha jogado uma vez na Argentina pela seleção e tinha feito um gol. Feliz por ter marcado de novo. Estou 100% na Argentina. Feliz pelo empenho da equipe e pelo jogo", comentou o jogador depois da partida. O outro gol do time foi marcado por Keno.

Para Lucas Lima, a vitória sobre o Boca Juniors foi uma excelente prova de reação. "Infelizmente não conseguimos ganhar o Paulista, mas não podemos jogar tudo fora. Vamos continuar evoluindo. Foi isso que a gente fez, se calou e trabalhou", disse o meia.