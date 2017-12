Lucas Lima diz ter recusado salário de quase R$ 5 milhões

Lucas Lima, do Santos, disse nesta segunda-feira que recusou uma proposta chinesa de quase R$ 5 milhões de salário por mês. "É muito dinheiro. Se eu falar aqui, vão me chamar de louco. Recusei mais de R$ 3 milhões por mês, quase cinco. Balança, é como falei. Meu pai sempre diz que dinheiro não é tudo, importante também é ser feliz", afirmou o jogador ao canal Esporte Interativo.

"Não vou falar que não quero ter dinheiro e ser rico, porque estaria mentindo. Mas são escolhas, fiz essa pela minha felicidade pensando na seleção brasileira e no sonho de jogar no futebol da Europa", ressaltou o jogador.

Mais dois jogadores santistas poderão ser colocados diante do mesmo dilema: ficar no Brasil ou se transferir. De acordo com a imprensa italiana, a Fiorentina está de olho no atacante Gabriel e no volante Thiago Maia. Dois representantes do clube estariam no Brasil para apresentar uma proposta oficial nos próximos dias.

Segundo o jornal Gazzetta Dello Sport, o clube italiano gastaria até 20 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões) para levar Gabriel ainda nesta janela de transferências, que se fecha no próximo dia 1º de fevereiro.

NOVA CAMISA

O Santos irá lançar nesta terça-feira o seu novo uniforme oficial. O evento será aberto para convidados a partir das 11 horas, enquanto a imprensa terá acesso à nova camisa ao meio-dia. O evento, que não será aberto para o público, acontecerá no Salão de Mármore do clube, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro.

O novo uniforme do clube será produzido pela Kappa, que acertou acordo com o clube em outubro passado. O contrato assinado com a empresa italiana vai até 2019, sendo que o Santos disputou amistoso contra o Bahia, no último sábado, ainda exibindo o seu uniforme produzido pela Nike.

A estreia do novo uniforme do time em campo deverá ocorrer no próximo sábado, quando a equipe santista abrirá a sua campanha no Campeonato Paulista diante do São Bernardo, às 17 horas, na Vila Belmiro.